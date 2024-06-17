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    Бельгия — Словакия: стартовые составы на матч Евро-2024

    Бельгия — Словакия: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Бельгии Сборная Словакии
    Стали известны стартовые составы на матч первого тура в группе Е между сборными Бельгии и Словакии.

    Кевин де Брейне
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    Кевин де Брейне

    Бельгия: Коен Кастелс, Тимоти Кастань, Зено Дебаст, Ваут Фас, Янник Карраско, Амаду Онана, Орель Мангаля, Жереми Доку, Кевин де Брейне (капитан), Леандро Троссар, Ромелу Лукаку.

    Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Милан Шкриньяр (капитан), Денис Вавро, Петер Пекарик, Ондрей Дуда, Станислав Лоботка, Юрай Куцка, Лукаш Гараслин, Роберт Боженик, Иван Шранц.

    Матч пройдет во Франкфурте и начнется в 19:00 (мск).

    Календарь и таблица Евро-2024

    Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.

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