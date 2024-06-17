Бельгия — Словакия: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч первого тура в группе Е между сборными Бельгии и Словакии.

Бельгия: Коен Кастелс, Тимоти Кастань, Зено Дебаст, Ваут Фас, Янник Карраско, Амаду Онана, Орель Мангаля, Жереми Доку, Кевин де Брейне (капитан), Леандро Троссар, Ромелу Лукаку.

Словакия: Мартин Дубравка, Давид Ганцко, Милан Шкриньяр (капитан), Денис Вавро, Петер Пекарик, Ондрей Дуда, Станислав Лоботка, Юрай Куцка, Лукаш Гараслин, Роберт Боженик, Иван Шранц.

Матч пройдет во Франкфурте и начнется в 19:00 (мск).

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