Источник: «Краснодар» отстранил Волкова от первой команды

не приехал на первый сбор сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Краснодар» отстранил Волкова от первой команды после того, как игрок потребовал отпустить его в «Зенит».

Кроме того, 21-летний защитник заявил, что больше не хочет играть за «Краснодар».

Источник отмечает, что Волкову дали понять, что он не является приоритетным вариантом «Зенита» для усиления позиции правого защитника.

Ранее сообщалось, что трансфер Волкова в «Зенит» находится под угрозой срыва.

Transfermarkt оценивает стоимость Волкова в 4,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 22 матча и сделал три результативные передачи.