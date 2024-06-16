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    Источник: «Краснодар» отстранил Волкова от первой команды

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    Сергей Волков не приехал на первый сбор «Краснодара», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Сергей Волков
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    Сергей Волков

    «Краснодар» отстранил Волкова от первой команды после того, как игрок потребовал отпустить его в «Зенит».

    Кроме того, 21-летний защитник заявил, что больше не хочет играть за «Краснодар».

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    • Источник отмечает, что Волкову дали понять, что он не является приоритетным вариантом «Зенита» для усиления позиции правого защитника.

    Ранее сообщалось, что трансфер Волкова в «Зенит» находится под угрозой срыва.

    Transfermarkt оценивает стоимость Волкова в 4,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 22 матча и сделал три результативные передачи.

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