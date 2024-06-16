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    Кака: Беллингем будет бороться за звание игрока года и за «Золотой мяч»

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    Экс-футболист «Милана» Кака высоко оценил игру полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Беллингем невероятный. Он очень хороший игрок. Он очень молодой, но выглядит зрелым на поле. Он отлично читает игру, и, кажется, он не нервничает так, как можно ожидать от игрока такого возраста.

    Он далеко пойдёт и, безусловно, будет бороться за звание игрока года и за Золотой мяч», — приводит слова Кака Daily Mail.

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    • Напомним, что Беллингем в составе сборной Англии примет участие на Евро-2024. В 1-м матче группового этапа национальная команда сыграет против Сербии сегодня 16-го июня, в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    В сезоне 2023/2024 Беллингем вместе с «Реалом» выиграл испанскую Примеру и Лигу чемпионов.

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