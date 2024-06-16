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    Джан о поражении в финале ЛЧ: Прошло несколько дней, прежде чем я снова смог спать спокойно

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    Полузащитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался о поражении «шмелей» в финале Лиги чемпионов.

    Эмре Джан
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    Эмре Джан

    «Поражение было тяжелым ударом. Мы заслужили победу, учитывая, как мы играли.

    Прошло несколько дней, прежде чем я снова смог спать спокойно. Но мы сделали все что могли. К сожалению, это не сработало. Надеюсь, нам еще доведется испытать это», — сказал Джан изданию Ran.

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    • Напомним, что «Боруссия» Д проиграла в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.

    Эмре Джан выступает за сборную Германии на Евро-2024. В 1-м матче группового этапа национальная команда разгромила сборную Шотландии со счетом 5:1. В той встрече Джан отличился голом.

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