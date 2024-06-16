Джан о поражении в финале ЛЧ: Прошло несколько дней, прежде чем я снова смог спать спокойно

Полузащитник сборной Германии и дортмундскойвысказался о поражении «шмелей» в финале Лиги чемпионов.

«Поражение было тяжелым ударом. Мы заслужили победу, учитывая, как мы играли.

Прошло несколько дней, прежде чем я снова смог спать спокойно. Но мы сделали все что могли. К сожалению, это не сработало. Надеюсь, нам еще доведется испытать это», — сказал Джан изданию Ran.

Напомним, что «Боруссия» Д проиграла в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.

Эмре Джан выступает за сборную Германии на Евро-2024. В 1-м матче группового этапа национальная команда разгромила сборную Шотландии со счетом 5:1. В той встрече Джан отличился голом.