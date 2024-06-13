«Ювентус» купит полузащитника сборной Бразилии

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бразилиисогласовал условия контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает Tuttosport.

«Вилланы» оказались в ситуации, когда им необходимо продавать игроков, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей.

«Ювентус» работает над заключением сделки по обмену с «Астон Виллой» с участием Дугласа Луиса, Уэстона Маккенни и Сэмьюэла Илинга-Джуниора. Туринский клуб также доплатит порядка 18 млн евро. Переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

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Контракт Дугласа Луиса с «Юве» будет рассчитан на 4 года, по которому он будет получать 5 млн евро за сезон без учета бонусов.