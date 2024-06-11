Агент Слишковича: Владимир может возглавить клуб, который готовится к квалификации ЛЧ

может продолжить тренерскую карьеру в Европе. Об этом сообщила агент боснийского специалиста Марияна Кашчелан.

В конце сезона-2023/2024 Слишкович был временным тренером «Спартака». До отставки испанца Гильермо Абаскаля он входил в тренерский штаб красно-белых.

«Сейчас очень много слухов вокруг. Но, скажу так, есть один европейский клуб, который интересуется Владимиром. Эта команда готовится к квалификации Лиги чемпионов.

Что касается предложений из России, интерес тоже есть, но если мы говорим о том, что ближе к реальности — это Европа», — приводит слова Кашчелан «Матч ТВ».

Напомним, новым главным тренером «Спартака» стал серб Деян Станкович.