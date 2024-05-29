Агент Слишковича об уходе из «Спартака»: Это не вопрос денег — он хочет попробовать себя в роли главного тренера

Марияна Кашчелан, агент бывшего временного тренера «Спартака», рассказал, почему боснийский специалист покинул московский клуб.

Ранее сообщалось, что Слишкович может войти в штаб нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Владимир ушел из "Спартака" по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров "красно‑белых" за всю историю, кто уходил из клуба сам.

Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек. Он поставил "Спартак" и себя выше своих интересов.

Владимир считает, что команде будет спокойней начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.

Тут не вопрос денег от словам совсем, причина ухода не в том, что Слишкович и "Спартак" не договорились по деньгам.

Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду», — приводит слова Кашчелана «Матч ТВ».