Анчелотти: Если осенью Кроос передумает, то мы начнем все сначала

Главный тренервысказался о том, что полузащитник командызавершает карьеру футболиста после окончания Евро-2024.

«К сожалению, Кроос решил завершить карьеру. Он немец в своих решениях, но он продолжит жить в Мадриде.

Я сказал ему, что если осенью он передумает, то мы начнём всё сначала после первого телефонного звонка», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2023/2024, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Сборная Германии сыграет на групповом этапе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.