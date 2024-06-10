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    Анчелотти: Если осенью Кроос передумает, то мы начнем все сначала

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что полузащитник команды Тони Кроос завершает карьеру футболиста после окончания Евро-2024.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «К сожалению, Кроос решил завершить карьеру. Он немец в своих решениях, но он продолжит жить в Мадриде.

    Я сказал ему, что если осенью он передумает, то мы начнём всё сначала после первого телефонного звонка», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

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    • Напомним, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2023/2024, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

    Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Сборная Германии сыграет на групповом этапе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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