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    Тен Хаг о трансферной политике «МЮ»: Фундамент команды укрепился

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о трансферах «красных дьяволов».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Суммы, уплаченные за игроков, действительно очень высокие, однако я не несу за это ответственности. Клуб проводил переговоры, в том числе с качественными футболистами, которые в итоге не перешли.

    Всё гораздо тоньше, чем это рисуют, говоря, что трансферная политика клуба катастрофична. Несмотря на всё отрицательное, фундамент команды укрепился. Возможно, сейчас это не видно внешнему миру, но внутри клуба каждый может заметить это», — приводит слова тен Хага Mirror.

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