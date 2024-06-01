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    Доннарумма: Я очень горжусь тем, что буду носить капитанскую повязку на Евро-2024

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    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о том, что назначен капитаном команды на Евро-2024.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Капитанская повязка возлагает на меня большую ответственность. Я очень горжусь тем, что буду носить её, это волнующе и привилегия. Я стараюсь подавать пример, быть самим собой. У меня было много примеров вроде Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи или Джанлуиджи Буффона, поэтому я тоже кое-что перенял у них.

    В этой команде много лидеров, каждый должен чувствовать себя капитаном и быть примером для команды. Важно, чтобы у нас был сплочённый коллектив, между всеми установилась особая связь», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

    25-летний голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма провёл за национальную команду Италии 61 матч, 27 из которых — «на ноль», и пропустил в них 49 голов.

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