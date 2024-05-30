Тарханов: «Уралу» надо было раньше увольнять Гончаренко

Известный тренерпрокомментировал увольнениес поста главного тренера

«Урал» прекратил сотрудничество с Гончаренко после поражения от «Акрона» (0:2) в первом переходном матче за право выступать в российской Премьер-лиге.

«Сложно сказать, почему решение было принято сейчас. Наверное, плохой результат с "Акроном" повлиял.

До этого тоже было много минусов, поэтому приняли решение оздоровить обстановку. Возможно, решение по отставке Гончаренко надо было принимать раньше», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Виктор Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года.

Ответный матч между «Уралом» и «Акроном» пройдет 1 июня в Тольятти.