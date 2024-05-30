Обамеянг рассказал подробности своего конфликта с Артетой

Нападающийназвал причину своего ухода из лондонскогов 2022-м году.

«Я приезжаю (на базу), тренер заканчивает совещание, затем он хватает меня и орёт на меня как сумасшедший: "Ты воткнул нож мне в спину. Ты не можешь так поступать со мной, учитывая времена, которые мы переживаем".

В тот момент я сказал себе, что не буду отвечать ему, потому что это плохо закончится. Я не ходил ни на какие вечеринки. Он очень хорошо знает причину моего отсутствия, поэтому я не понимал, почему он читает мне такую лекцию.

Затем я шёл домой, и мне позвонил врач, который сказал: "Завтра тренер не хочет видеть тебя". Я согласился с этим и знал, что приближается следующий матч. Тогда я сказал себе: Чёрт возьми, снова все будут говорить об этом, это будет полный бардак, что за безумие?» — приводит слова Обамеянга Goal.

Напомним, что нападающий выступал за «Арсенал» в период с 2018 по 2022-й год. В сезоне 2023/2024 Обамеянг провел 51 матч за «Марсель» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 11 голевых передач.