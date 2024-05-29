Барбоза: Сафонов — прекрасный выбор для «ПСЖ»

Футбольный агентвысказался о предстоящем переходе вратаря «Краснодара»

Сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за Сафонова 20 миллионов евро.

«Сафонов — прекрасный выбор для "ПСЖ", потому что он заслужил этот вызов. Думаю, Матвей будет только продолжать развиваться.

Не сказал бы, что его переход в такой топовый клуб это сюрприз, потому что он уже показывает приличный уровень. Матвей заслуживает играть в "ПСЖ", и именно поэтому я очень высоко оцениваю этот трансфер.

Сумма в 20 миллионов евро, учитывая все сложившиеся обстоятельства, которые очень сильно повлияли на рынок, — хорошая цена за Сафонова.

Интересно будет понаблюдать за игрой Матвея в следующем сезоне за "ПСЖ" и тем, как он покажет свои отличные и уникальные способности», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».