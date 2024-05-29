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    Барбоза: Сафонов — прекрасный выбор для «ПСЖ»

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    Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о предстоящем переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за Сафонова 20 миллионов евро.

    «Сафонов — прекрасный выбор для "ПСЖ", потому что он заслужил этот вызов. Думаю, Матвей будет только продолжать развиваться.

    Не сказал бы, что его переход в такой топовый клуб это сюрприз, потому что он уже показывает приличный уровень. Матвей заслуживает играть в "ПСЖ", и именно поэтому я очень высоко оцениваю этот трансфер.

    Сумма в 20 миллионов евро, учитывая все сложившиеся обстоятельства, которые очень сильно повлияли на рынок, — хорошая цена за Сафонова.

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    • Интересно будет понаблюдать за игрой Матвея в следующем сезоне за "ПСЖ" и тем, как он покажет свои отличные и уникальные способности», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

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