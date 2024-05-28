Источник: Сафонов прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Вратарь «Краснодара»уже на этой неделе станет игроком

По информации RMC Sport, Сафонов уже прибыл в Париж для прохождения медосмотра и подписания контракта с «ПСЖ».

Источник утверждает, что соглашение российского голкипера с «ПСЖ» будет рассчитано на пять лет.

Также отмечается, что клубы уже согласовали условия трансфера.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за Сафонова 20 миллионов евро с учетом бонусов.

«ПСЖ» начал следить за игрой Сафонова еще в начале года и планировал отправить своих скаутов на матчи «Краснодара» в РПЛ, но не сделал этого из-за необходимости оформлять Fan ID.

Напомним, в сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.