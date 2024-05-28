ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тибо КуртуаКуртуа или все-таки Лунин? Выбор вратаря на финал ЛЧ — самая большая головная боль Анчелотти
  • 15:36
    • Источник: Сафонов прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»
  • 15:23
    • Фабрицио Романо: «Челси» подписал контракт с Мареской
  • 15:16
    • Полузащитник «ПСЖ» может перейти в команду Захаряна
  • 15:08
    • «Ак Барс» подпишет первого номера драфта НХЛ-2012
  • 14:37
    • Бывший агент Лунева: Андрей может вернуться в «Зенит»
    Все новости спорта

    Источник: Сафонов прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов уже на этой неделе станет игроком «Пари Сен-Жермен».

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    По информации RMC Sport, Сафонов уже прибыл в Париж для прохождения медосмотра и подписания контракта с «ПСЖ».

    Источник утверждает, что соглашение российского голкипера с «ПСЖ» будет рассчитано на пять лет.

    Также отмечается, что клубы уже согласовали условия трансфера.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за Сафонова 20 миллионов евро с учетом бонусов.

  • Голкипер «ПСЖ» уйдет из команды в случае перехода Сафонова
  • Читайте по теме

    • «ПСЖ» начал следить за игрой Сафонова еще в начале года и планировал отправить своих скаутов на матчи «Краснодара» в РПЛ, но не сделал этого из-за необходимости оформлять Fan ID.

    Напомним, в сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги конференций пройдет в итальянском стиле?
  • «Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • У Джоковича будут проблемы даже на старте «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Эрбер. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Урал» одолеть «Акрон»?
  • «Урал» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Пари НН — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.86
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Шаповалов — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Токио Верди — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Рига — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры