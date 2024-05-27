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    Сборная Испании назвала предварительный состав на Евро-2024

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    Сборная Испании объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    В список на данный момент входит 29 футболистов, в окончательную заявку войдут 26 игроков.

    Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

    Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Начо Фернандес («Реал»), Марк Кукурелья («Челси»).

    Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Педри («Барселона»), Алеш Гарсия («Жирона»), Фермин Лопес («Барселона»).

    Нападающие: Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон»), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид), Ферран Торрес («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).

    Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Испании сыграет в группе B против Италии, Хорватии и Албании.

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    В матче первого тура испанцы сыграют с Хорватией. Встреча пройдет 15 июня в Берлине.

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