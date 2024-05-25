Сегодня на Олимпийском стадионе в Берлине состоится финальный матч Кубка Германии. Представитель Второй Бундеслиги «Кайзерслаутерн» поборется за трофей с чемпионом страны — «Байером». Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 21:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Кайзерслаутерн»

«Кайзерслаутерн» 7 раз выходил в финал Кубка Германии и дважды брал трофей — в 1990 и 1996 годах. Последнее появление «красных дьяволов» в решающем матче кубка страны случилось 21 год назад. В финале 2003 года «Кайзерслаутерн» уступил «Баварии».

На пути к финалу нынешнего розыгрыша трофея команда преодолела пять стадий. Все началось с разгромной победой над «Рот-Вайсс Кобленц» (5:0). Далее из турнира были выбиты «Кёльн» (3:2), «Нюрнберг» (2:0) и «Герта» (3:1). А в полуфинале «Кайзерслаутерн» обыграл одну из главных сенсаций этого Кубка Германии — «Саарбрюккен» (2:0).

«Красные дьяволы» заняли 13-е место из 18-ти в завершившемся сезоне Второй Бундеслиги. В заключительном туре «Кайзерслаутерн» на своем поле разгромил «Айнтрахт Б» (5:0).

«Байер»

«Байер» четыре раза выходил в финал Кубка Германии, но смог выиграть трофей только в одном случае, в самом первом. В 1993 году «фармацевты» обыграли в решающем матче «Герту».

Нынешний розыгрыш кубка леверкузенцы начали с разгрома клуба «Тевтония-Оттензен» (8:0). Затем подопечные Хаби Алонсо разобрались с «Зандхаузеном» (5:2), «Падерборном» (3:1) и «Штутгартом» (3:2). В полуфинале с крупным счетом была обыграна «Фортуна» (4:0).

«Байер» имел шанс на требл в текущем сезоне, но после победы в Бундеслиге леверкузенцы не смогли взять Лигу Европы, проиграв в финале «Аталанте» (0:3). Кроме того, это поражение прервало беспроигрышную серию «Байера», которая составляла 51 матч.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в 2015 году. Матч 1/8 финала Кубка Германии завершился победой «Байера» в дополнительное время — 2:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету команды из Леверкузена 7 побед, «Кайзерслаутерн» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кайзерслаутерн» — «Байер» с коэффициентом 2.96.