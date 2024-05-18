Мусаев: Было понятно, что игра максимально раскроется, если будет ничейный счет

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Ни одну команду не устраивала ничья. Было понятно, что игра максимально раскроется, если будет ничейный счет. Думаю, что зрители, болельщики довольны. Яркий матч, много моментов, штанги, перекладины, драма до последней минуты. Перед матчем я говорил, что мы хорошо играли, но не получали результат. Сегодня можно сказать, нам удача немного вернулась.

В первом тайме после гола мы отдали инициативу и позволяли много создавать, но вторым таймом доволен. Играли более дисциплинированно. Мы меняем игру, и нам катастрофически не хватает времени. Самое главное, что на поле была команда. Перед игрой я сказал ребятам, что, возможно, те, кто выйдут на замену, решат (исход), потому что игра откроется в конце, если будет ничья. Я очень доволен всеми, кто вышел на замену. Много эмоций, мы рады, но еще одна игра, еще один финал.

Мы хотели сделать максимально атакующую формацию. Обычно мы играем 3–2–5, а сейчас играли 3–1–6, мы поднимали Оласу вверх. Есть плюсы и минусы, во втором тайме перестроились на более привычную модель игры, но с Черниковым был постоянный диалог на протяжении всего матча, потому что это новая для него позиция», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча у «Краснодара» 53 очка и второе место, «Сочи» с 23 очками на последней строчке.