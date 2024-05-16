Непомнящий: У «Зенита» и ЦСКА непростые времена

Известный тренерподелился мнением о проблемах

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша, отставая от «Динамо» на два очка. ЦСКА находится на шестой строчке.

«"Зенит" и ЦСКА не играют на потенциальном своем уровне. Боязнь ошибиться приводит к такой невыразительной игре.

ЦСКА в прошлый раз победил "Зенит", но если бы не было пенальти, получилась бы такая же нулевая ничья.

Непростые времена переживают обе команды. Но если "Зенит" борется за чемпионство, то у ЦСКА ситуация совсем другая», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» выиграл у ЦСКА в финале пути РПЛ Кубка России. В суперфинале, который состоится 2 июня в Москве, санкт-петербургский клуб сыграет с калининградской «Балтикой».