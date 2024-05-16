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    «Лас-Пальмас» и «Бетис» поделили очки

    «Лас-Пальмас» — «Бетис»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 36-го тура испанской ла лиги «Бетис» на выезде сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» со счетом 2:2.

    «Бетис»
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    «Бетис»

    На голы Мики Мармоля и Айосе Переса хозяева ответили точными ударами Алекса Суареса и Альберто Молейро.

    Футбол. Испания. Примера
    Лас-Пальмас — Бетис 2:2
    Голы: 0:1 Mika Marmol (автогол) (21'), 1:1 Алекс Суарес (27'), 1:2 Айосе Перес (49'), 2:2 Альберто Молейро (64') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Алекс Суарес (Хосе Кампанья, 90'), Сауль Коко, Серхи Кардона, Энзо Луаодис (Хавьер Муньос, 66'), Кирьян Родригес, Альберто Молейро, Марвин Парк, Мунир Эль-Хаддади (Марк Кардона, 65'), Сандро Рамирес (Пехиньо, 88'), Mika Marmol Бетис: Руи Силва, Абнер Винисиус, Шади Риад, Сократис Папастатопулос, Иско (Набиль Фекир, 39'), Пабло Форнальс (Родриго Эрнандес, 75'), Марк Рока (Вилльям Карвалью, 75'), Родригес Гидо (Johnny Cardoso, 20'), Айосе Перес, Эз Абде, Айтор Руйбаль (Эктор Бельерин, 46') Предупреждения: Алекс Суарес (5'), Айтор Руйбаль (26'), Сауль Коко (70')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Бетис» с 56 очками остался на шестом месте в ла лиге. «Лас-Пальмас» с 38 очками поднялся на 14-ю строчку.

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