Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» встретится с «Альмерией», а «Атлетико» сыграет против «Хетафе»

«Осасуна» — «Мальорка» 1:1
«Осасуна» сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев единственный гол забил Хон Монкайола на 14-й минуте. «Мальорка» сумела открыть счет на 65-й минуте благодаря точному удару Серхи Дардера — 1:1.
После этого матча «Осасуна» занимает 13-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе. «Мальорка» — на 15-й позиции (36 баллов).
«Реал» — «Алавес» 5:0
«Реал» всухую обыграл «Алавес» (5:0) в матче 36-го тура испанской Примеры.
В составе «сливочных» дублем отметился нападающий команды Винисиус, который забил свои голы на 27-й и 70-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Джуд Беллингем на 10-й минуте, Федерико Вальверде на 45+1-й и Арда Гюлер на 81-й минуте.
После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 93 очками в активе. «Алавес» — на 11-й позиции (42 балла).
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