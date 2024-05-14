Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» встретится с «Альмерией», а «Атлетико» сыграет против «Хетафе»

Матчи 36-го тура чемпионата Испании пройдут с 14 по 16 мая.

«Осасуна» — «Мальорка» 1:1

«Осасуна» сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев единственный гол забил Хон Монкайола на 14-й минуте. «Мальорка» сумела открыть счет на 65-й минуте благодаря точному удару Серхи Дардера — 1:1.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Мальорка 1:1 Голы: 1:0 Хон Монкайола (14'), 1:1 Серхи Дардер (65') Осасуна: Айтор Фернандес, Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Хуан Крус, Рубен Пенья (Лукас Торро, 75'), Хон Монкайола, Икер Муньос, Аймар Орос (Мойсес Гомес, 66'), Рубен Гарсия (Хесус Аресо, 75'), Рауль Гарсия (Макс Свенссон, 88'), Хосе Арнаис (Хоан Мохика, 66') Мальорка: Предраг Райкович, Антонио Латорре (Коста Хауме, 83'), Матия Настасич, Антонио Раильо, Джованни Гонсалес, Начо Видаль (Саму Кошта, 76'), Серхи Дардер, Мануэль Морланес (Хосе Копете, 76'), Омар Маскарель (Абдон Пратс, 46'), Дани Родригес (Антонио Санчес, 83'), Кайл Ларин Предупреждение: Омар Маскарель (35')

После этого матча «Осасуна» занимает 13-е место в таблице Примеры с 41-м очком в активе. «Мальорка» — на 15-й позиции (36 баллов).

«Реал» — «Алавес» 5:0

«Реал» всухую обыграл «Алавес» (5:0) в матче 36-го тура испанской Примеры.

В составе «сливочных» дублем отметился нападающий команды Винисиус, который забил свои голы на 27-й и 70-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Джуд Беллингем на 10-й минуте, Федерико Вальверде на 45+1-й и Арда Гюлер на 81-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Алавес 5:0 Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (10'), 2:0 Винисиус Жуниор (27'), 3:0 Федерико Вальверде (45 + 1'), 4:0 Винисиус Жуниор (70'), 5:0 Арда Гюлер (81') Предупреждения: Рубен Дуарте (50'), Винисиус Жуниор (52')

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 93 очками в активе. «Алавес» — на 11-й позиции (42 балла).

«Жирона» — «Вильярреал»

вторник, 14 мая, 23:00 мск

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