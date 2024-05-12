«Норвич» — «Лидс»: счет матча 0:0, обзор голов

В первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛзакончили встречу вничью со счетом 0:0.

Игра получилась довольно закрытой и команды почти не имели голевых моментов. «Норвич» пробил 7 раз по воротам, из них один в створ, тогда как «Лидс» 6 раз ударил, один раз в створ.

Футбол. Англия. Чемпионшип. Плей-офф Норвич Сити — Лидс 0:0 Норвич Сити: Ангус Ганн, Джек Стейси, Шейн Даффи, Бен Гибсон, Димитрис Яннулис (Сэм МакКаллум, 75'), Марселино Нуньес, Кенни Маклин, Габриэл Сара, Борха Сайнс, Джошуа Сарджент (Сидней ван Хойдонк, 84'), Jonathan Rowe (Кристиан Фасснахт, 60') Лидс: Иллан Меслье, Хуниор Фирпо, Джо Родон, Сэм Байрэм, Арчи Грей, Илия Груев, Глен Камара, Этан Ампаду, Жоржиньо Рюттер (Жоэль Пироэ, 70'), Крисенсио Саммервилл (Даниэль Джеймс, 87'), Вильфред Ньонто (Джейдон Энтони, 70') Предупреждения: Вильфред Ньонто (45 + 1'), Шейн Даффи (51'), Димитрис Яннулис (54'), Кристиан Фасснахт (66')

Второй матч пройдет 16 мая в Лидсе.