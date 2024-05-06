Тренер «Аль-Насра»: Роналду — лучший пример профессионального футболиста

Ассистент главного тренераобъяснил, за счет каких качеств нападающий командыстал великим футболистом.

«Криштиану — лучший пример профессионального футболиста. Если вы увидите, как он тренируется, вы будете шокированы. Немногие футболисты так могут.

Трудолюбие Криштиану, его уважение к другим и жажда победы — вот что сделало его великим человеком», — приводит слова Северино Al Nassr Zone.

Ранее сообщалось о том, что Роналду может продолжить карьеру в «Интер Майами».

В нынешнем сезоне португалец провел 27 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 32 гола и сделал 10 голевых передач.