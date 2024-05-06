Личка о победе «Динамо»: Концовка выдалась очень нервной

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 27-го тура РПЛ с(3:2).

«Мы очень хотели победить и сделали это. Концовка выдалась очень нервной. Я сказал спасибо ребятам за отношение к игре. Всегда нелегко выходить на поле после двух таких матчей с "Зенитом" и "Спартаком" на игру с последней командой в таблице с нужным настроем.

Результат — супер, но думаю, что ребята заслуживали более уверенную победу», — приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.

После этого матча «Динамо» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. В следующем поединке москвичи сыграют против «Балтики» 11-го мая в 21:30 мск.