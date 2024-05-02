Гасперини: Мы по-прежнему участвуем во всех турнирах, но приоритетом остается Лига Европы

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге Европы.

«Этот сезон стал для нас выдающимся. Мы подходим к первому матчу смело и уверенно, а также с уважением к нашему сопернику. Мы по-прежнему участвуем во всех турнирах, но приоритетом остается Лига Европы.

Я наблюдал за игрой "Олимпика", и даже в непростой сезон Жан-Луи Гассе сумел вывести команду в полуфинал. Он придал команде индивидуальность и тактическую гибкость. Он проделал огромную работу», — цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 1-й матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Марселем» и «Аталантой» состоится сегодня, 2-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.