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    Шалимов: «Реал» из трех моментов забивает два

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    Российский тренер Игорь Шалимов отметил превосходную реализацию моментов у «Реала» в матче плей‑офф Лиги чемпионов с «Баварией».

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    Первая полуфинальная встреча ЛЧ прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:2.

    «Красивый и качественный футбол показали команды, но мы сегодня увидели две ошибки со стороны защитника "Баварии". Я считаю, что это их "заслуга" в голах "Реала".

    "Бавария" первый тайм начала очень мощно, за 15 минут у нее было сразу три опасных удара. Может быть, "Реал" вышел немного расслабленным, но мюнхенцы здорово нагнетали. "Реал" — удивительная команда, они из трех моментов в двух забивают. В ответной игре "Бавария" построит тактику от обороны и постарается выходить в быстрые атаки», — сказал Шалимов «Матч ТВ».

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