Шалимов: «Реал» из трех моментов забивает два

Российский тренеротметил превосходную реализацию моментов ув матче плей‑офф Лиги чемпионов с

Первая полуфинальная встреча ЛЧ прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:2.

«Красивый и качественный футбол показали команды, но мы сегодня увидели две ошибки со стороны защитника "Баварии". Я считаю, что это их "заслуга" в голах "Реала".

"Бавария" первый тайм начала очень мощно, за 15 минут у нее было сразу три опасных удара. Может быть, "Реал" вышел немного расслабленным, но мюнхенцы здорово нагнетали. "Реал" — удивительная команда, они из трех моментов в двух забивают. В ответной игре "Бавария" построит тактику от обороны и постарается выходить в быстрые атаки», — сказал Шалимов «Матч ТВ».