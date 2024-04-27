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    Райан Гравенберх и Луис Диас«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Стали известны судейские назначения на матчи 26-го тура РПЛ

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    Бригада Павла Кукуяна обслужит матч 26-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» — «Зенит».

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    28 апреля (воскресенье):

    «Пари НН» — «Локомотив»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Кирилл Левников; инспектор — Александр Гвардис.

    «Спартак» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретёшкин; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Артём Любимов; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин; делегат РПЛ — Алексей Поляков.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников; делегат РПЛ — Дмитрий Солдаткин.

    «Балтика» — ЦСКА: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Александр Колобаев; делегат РПЛ — Сергей Кочетов.

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    29 апреля (понедельник)

    «Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Мартынов; делегат РПЛ — Дмитрий Башкеев.

    «Рубин» — «Урал»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Максим Ковалёв; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Сергей Иванов; инспектор — Андрей Бутенко; делегат РПЛ — Иван Суворов.

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    • «Сочи» — «Факел»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Зуев; делегат РПЛ — Владислав Барановский.

    «Ростов» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов; делегат РПЛ — Сергей Нечай.

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