Морено раскритиковал РПЛ: Это непозволительно, что такое происходит

Главный тренервысказался о решении не переносить матч 21‑го тура с грозненским(0:1).

«Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит», — цитирует Морено «Матч ТВ».

Напомним, что 14 футболистов сочинцев отравились накануне матча с «Ахматом».

Ахмат« набрал 26 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Сочи" замыкает таблицу РПЛ с 19 очками.