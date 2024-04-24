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    «Тюмень» и «Черноморец» поделили очки

    «Тюмень» — «Черноморец»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

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    В матче 29-го тура Первой лиги «Тюмень» и «Черноморец» обменялись забитыми мячами — 1:1.

    Иван Маркелов
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    Иван Маркелов

    На 39-й минуте счет открыл молодой полузащитник Иван Зазвонкин. Он принадлежит московскому «Динамо», но играет на правах аренды за новороссийцев.

    Спустя две минуты восстановил статус-кво опытный Иван Маркелов.

    После перерыва к победе были ближе гости, но «Тюмень» выстояла.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Черноморец 1:1
    Голы: 0:1 Иван Зазвонкин (39'), 1:1 Markelov I. (41') Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Максим Петров, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Bem A., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Moskalenchik I. Черноморец: Александр Сергеевич Безчаснюк, Олег Красильниченко, Иван Енин, Иван Зазвонкин, Даниил Фомин, Frolkin D., Budagyan Y., Chichinadze A., Magomedov Z., Nikiforov N., Rodionov I. Предупреждения: Иван Енин (22'), Олег Красильниченко (50'), Shadrin P. (89'), Kirilenko V. (90')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Тюмень» с 41 очком на седьмом месте. «Черноморец» пока 14-й с 32 баллами.

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