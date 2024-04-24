«Тюмень» — «Черноморец»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

В матче 29-го тура Первой лигиобменялись забитыми мячами — 1:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Иван Маркелов Фото: asnta.ru

На 39-й минуте счет открыл молодой полузащитник Иван Зазвонкин. Он принадлежит московскому «Динамо», но играет на правах аренды за новороссийцев.

Спустя две минуты восстановил статус-кво опытный Иван Маркелов.

После перерыва к победе были ближе гости, но «Тюмень» выстояла.

Футбол. Россия. ФНЛ Тюмень — Черноморец 1:1 Голы: 0:1 Иван Зазвонкин (39'), 1:1 Markelov I. (41') Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Максим Петров, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Bem A., Bolotov E., Korotaev A., Markelov I., Moskalenchik I. Черноморец: Александр Сергеевич Безчаснюк, Олег Красильниченко, Иван Енин, Иван Зазвонкин, Даниил Фомин, Frolkin D., Budagyan Y., Chichinadze A., Magomedov Z., Nikiforov N., Rodionov I. Предупреждения: Иван Енин (22'), Олег Красильниченко (50'), Shadrin P. (89'), Kirilenko V. (90')

Календарь и таблица ФНЛ

«Тюмень» с 41 очком на седьмом месте. «Черноморец» пока 14-й с 32 баллами.