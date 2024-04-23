Клуб Роналду планирует подписать лидера «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити»может продолжить карьеру в

По информации журналиста Руди Галетти, бельгийский футболист стал трансферной целью «Аль-Насра».

Источник отмечает, что саудовский клуб планирует в ближайшее время провести переговоры с окружением лидера действующего чемпиона Англии.

Ранее сообщалось, что Де Брейне и его семья не заинтересованы в переезде в Саудовскую Аравию.

Действующее соглашение Де Брейне с «Ман Сити» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Напомним, ведущие саудовские клубы хотят подписать Де Брейне, нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.