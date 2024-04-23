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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
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    Клуб Роналду планирует подписать лидера «Манчестер Сити»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    По информации журналиста Руди Галетти, бельгийский футболист стал трансферной целью «Аль-Насра».

    Источник отмечает, что саудовский клуб планирует в ближайшее время провести переговоры с окружением лидера действующего чемпиона Англии.

    Ранее сообщалось, что Де Брейне и его семья не заинтересованы в переезде в Саудовскую Аравию.

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    • Действующее соглашение Де Брейне с «Ман Сити» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

    Напомним, ведущие саудовские клубы хотят подписать Де Брейне, нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

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