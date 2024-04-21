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    Личка: Вряд ли «Зенит» проиграет три матча

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о борьбе за чемпионство.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Надо признать, "Зенит" достаточно опытный соперник. Они должны три матча проиграть, мы — всё выиграть. Надо сказать честно, что это вряд ли произойдет. Поэтому нам надо смотреть только на свою игру, чтобы мы остались на третьем месте, попробовать поймать ошибку "Краснодара", дождаться, когда они потеряют очки.

    И ставить большой акцент на кубковую игру со "Спартаком". В этой игре нет фаворита, все 50 на 50. Поэтому я рад, что мы отреагировали на наши поражения в сегодняшнем матче. Не надо брать на себя лишнее давление», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    «Бело‑голубые», набрали 41 очко и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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