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    Каземиро: Мбаппе во многом напоминает мне Криштиану Роналду

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился своими сравнениями между Килианом Мбаппе и Криштиану Роналду.

    Каземиро
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    Каземиро

    «Мбаппе во многом напоминает мне Криштиану в том смысле, что, когда он на поле, чувствуешь, что он представляет собой постоянную опасность, что он может забить в любой момент. Когда он на поле, чувствуешь приближение гола. К нему нужно быть постоянно внимательным, потому что говоришь себе: "В какой-то момент он забьет, это точно".

    Криштиану был таким же. Даже если у него был не очень хороший день, он играл плохо и т. д. Когда ты был рядом с ним на поле, чувствовал, что он все равно собирается забить. И этому нет объяснения. Вот почему они звезды футбола», — приводит слова Каземиро El Chiringuito.

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