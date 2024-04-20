Каземиро: Мбаппе во многом напоминает мне Криштиану Роналду

Полузащитникподелился своими сравнениями между

«Мбаппе во многом напоминает мне Криштиану в том смысле, что, когда он на поле, чувствуешь, что он представляет собой постоянную опасность, что он может забить в любой момент. Когда он на поле, чувствуешь приближение гола. К нему нужно быть постоянно внимательным, потому что говоришь себе: "В какой-то момент он забьет, это точно".

Криштиану был таким же. Даже если у него был не очень хороший день, он играл плохо и т. д. Когда ты был рядом с ним на поле, чувствовал, что он все равно собирается забить. И этому нет объяснения. Вот почему они звезды футбола», — приводит слова Каземиро El Chiringuito.