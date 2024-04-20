«Алания» уступила «Волгарю», «КАМАЗ» одолел «Черноморец»

В 28-м туре футбольной Первой лиги завершились еще три матча.

«Алания» на своем поле уступила «Волгарю» - 1:2.

Все голы были забиты во втором тайме. На 81-й минуте счет открыл хавбек «барсов» Батраз Гурциев с пенальти.

Астраханцы смогли в ответ забить два мяча. На 85-й минуте отличился Вячеслав Кротов, а через четыре минуты гостям принес победу Никита Маляров.

Футбол. Россия. ФНЛ Алания — Волгарь 1:2 Голы: 1:0 Gurtsiev B. (пенальти) (81'), 1:1 Вячеслав Кротов (85'), 1:2 Malyarov N. (89') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Павел Шакуро, Илья Зуев, Алексей Павлишин, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Atabayev E., Gilyazetdinov A.

«КАМАЗ» на своем поле переиграл «Черноморец» - 1:0.

На 78-й минуте единственный мяч забил Дмитрий Стародуб.

Футбол. Россия. ФНЛ КамАЗ — Черноморец 1:0 Гол: 1:0 Дмитрий Стародуб (78') КамАЗ: Руслан Аюкин, Дмитрий Иванов, Роман Мануйлов, Антон Полюткин, Александр Гаглоев, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Samok S., Fartuna B., Gorelov P., Ratnikov S. Черноморец: Александр Сергеевич Безчаснюк, Олег Красильниченко, Иван Енин, Валерий Кичин, Даниил Фомин, Frolkin D., Budagyan Y., Chichinadze A., Gurchenko D., Melnikov N., Rodionov I. Предупреждения: Melnikov N. (10'), Melnikov N. (17'), Frolkin D. (63'), Chichinadze A. (64'), Дмитрий Стародуб (89')

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Еще в одном матче «Шинник» проиграл «Динамо» Махачкала - 0:1.

Победный мяч забил в конце первого тайма Ражаб Магомедов.