«Алания» уступила «Волгарю», «КАМАЗ» одолел «Черноморец»

Вячеслав Кротов сейчас выступает за «Волгарь» Фото: globallookpress.com
«Алания» на своем поле уступила «Волгарю» - 1:2.
Все голы были забиты во втором тайме. На 81-й минуте счет открыл хавбек «барсов» Батраз Гурциев с пенальти.
Астраханцы смогли в ответ забить два мяча. На 85-й минуте отличился Вячеслав Кротов, а через четыре минуты гостям принес победу Никита Маляров.
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Алания — Волгарь 1:2
Голы: 1:0 Gurtsiev B. (пенальти) (81'), 1:1 Вячеслав Кротов (85'), 1:2 Malyarov N. (89') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Волгарь: Даниил Одоевский, Иван Хомуха, Павел Шакуро, Илья Зуев, Алексей Павлишин, Денис Ткачук, Кирилл Ушатов, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Atabayev E., Gilyazetdinov A.
«КАМАЗ» на своем поле переиграл «Черноморец» - 1:0.
На 78-й минуте единственный мяч забил Дмитрий Стародуб.
Футбол. Россия. ФНЛ
КамАЗ — Черноморец 1:0
Гол: 1:0 Дмитрий Стародуб (78') КамАЗ: Руслан Аюкин, Дмитрий Иванов, Роман Мануйлов, Антон Полюткин, Александр Гаглоев, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Samok S., Fartuna B., Gorelov P., Ratnikov S. Черноморец: Александр Сергеевич Безчаснюк, Олег Красильниченко, Иван Енин, Валерий Кичин, Даниил Фомин, Frolkin D., Budagyan Y., Chichinadze A., Gurchenko D., Melnikov N., Rodionov I. Предупреждения: Melnikov N. (10'), Melnikov N. (17'), Frolkin D. (63'), Chichinadze A. (64'), Дмитрий Стародуб (89')
Еще в одном матче «Шинник» проиграл «Динамо» Махачкала - 0:1.
Победный мяч забил в конце первого тайма Ражаб Магомедов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Шинник — Динамо-Махачкала 0:1
Гол: 0:1 Ражаб Магомедов (38') Шинник: Александр Довбня, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Михаил Яковлев, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Gogoua A., Kotin N., Malakhov A., Polyakov M., Saus V. Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Alibekov M., Kasimov A., Krachkovskii A., Serderov S. Предупреждение: (45')