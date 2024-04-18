«Астон Вилла» по пенальти победила «Лилль» и прошла в полуфинал ЛК

В ответной игре Лиги конференцийобыгралв основное время со счетом 2:1.

Потребовалось дополнительное время и серия пенальти, так как первый матч завершился в пользу английского клуба со счетом 2:1.

В серии 11-метровых победу праздновали игроки «Астон Виллы». Решающий удар нанес Дуглас Луис.

Счет на 15-й минуте открыл турецкий полузащитник Юсуф Языджи. В середине второго тайма второй гол «Лилля» забил Бенжамен Андре.

«Астон Вилла» смогла отыграться на исходе основного времени после точного удара Мэтти Кэша.