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    «Рома» — «Милан»«Рома» — «Милан». Онлайн
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    «Астон Вилла» по пенальти победила «Лилль» и прошла в полуфинал ЛК

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    В ответной игре Лиги конференций «Лилль» обыграл «Астон Вилла» в основное время со счетом 2:1.

    Юсуф Языджи
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    Юсуф Языджи

    Потребовалось дополнительное время и серия пенальти, так как первый матч завершился в пользу английского клуба со счетом 2:1.

    В серии 11-метровых победу праздновали игроки «Астон Виллы». Решающий удар нанес Дуглас Луис.

    Счет на 15-й минуте открыл турецкий полузащитник Юсуф Языджи. В середине второго тайма второй гол «Лилля» забил Бенжамен Андре.

    «Астон Вилла» смогла отыграться на исходе основного времени после точного удара Мэтти Кэша.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Лилль — Астон Вилла 2:1
    Голы: 1:0 Юсуф Язиджи (15'), 2:0 Бенжамен Андре (68'), 2:1 Мэтти Кэш (87') Лилль: Люка Шевалье, Тьяго Сантос, Лени Йоро, Бафоде Диаките, Бенжамен Андре, Набиль Бенталеб, Юсуф Язиджи (Иван Кавалейру, 86'), Хакон-Арнар Харальдссон (Анхель Гомес, 77'), Габриэль Гудмундссон (Реми Кабелла, 91'), Джонатан Дэвид, Исмаили Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Николо Дзаньоло (Морган Роджерс, 28'), Дуглас Луис, Юри Тилеманс, Джон МакГинн (Джон Дуран, 80'), Мэтти Кэш, Олли Уоткинс, Мусса Диаби (Леон Бэйли, 70') Предупреждения: Николо Дзаньоло (21'), Дамиан Эмилиано Мартинес (39'), Набиль Бенталеб (42'), Бенжамен Андре (44'), Unai Emery (44'), Paulo Fonseca (44'), Тьяго Сантос (61'), Лука Динь (61'), Морган Роджерс (76'), Джон Дуран (90 + 1'), Олли Уоткинс (109'), Анхель Гомес (117')
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