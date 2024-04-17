«Ювентус» готов продать одного из ведущих игроков

может расстаться с нападающим

По информации Tuttosport, туринский клуб готов рассмотреть предложения по 26-летнему футболисту.

Источник уточняет, что Кьеза настроен покинуть «Ювентус» из-за разногласий с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Среди претендентов на итальянца называют два клуба английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 27 матч, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.