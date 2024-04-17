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    «Ювентус» готов продать одного из ведущих игроков

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    «Ювентус» может расстаться с нападающим Федерико Кьезой.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    По информации Tuttosport, туринский клуб готов рассмотреть предложения по 26-летнему футболисту.

    Источник уточняет, что Кьеза настроен покинуть «Ювентус» из-за разногласий с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

    Среди претендентов на итальянца называют два клуба английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 27 матч, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

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