АПЛ. «Манчестер Сити» возглавил чемпионскую гонку

«Манчестер Сити» вернул себе лидерство в английской Премьер-лиге, воспользовавшись осечкой «Арсенала» и «Ливерпуля». В лигочемпионскую четвёрку ворвалась «Астон Вилла». До окончания чемпионата командам осталось провести 5 туров.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 33 тура «Манчестер Сити» поднялся с третьего места на первое, опередив в турнирной таблице «Арсенал» и «Ливерпуль», которые опустились на вторую и третью строчки соответственно.

Улучшила положение «Астон Вилла» удалось обойти «Тоттенхэм», теперь команда занимает 4 место. «Шпоры» в свою очередь, опустились на 5 строчку.

Календарь и таблица АПЛ

На две ступеньки вверх поднялся «Ньюкасл», расположившиьс на 6 позиции. «Сороки» обошли «Манчестер Юнайтед» (7 место) и «Вест Хэм» (8 место).

Поменялись местами в турнирной таблице «Фулхэм» (12 место) и «Борнмут» (13 место).

Чемпионская гонка

На туманном Альбионе развернулась жаркая борьба за чемпионство между «МС», «Арсеналом» и «Ливерпулем».

В АПЛ после 33-го тура состоялась смена лидера — на трон взошёл «Манчестер Сити». «Горожане» одержали третью победу подряд, разгромив на своём поле «Лутон» (5:1).

По голу на свой счёт записали Матео Ковачич, Эрлинг Холанн (гол с пенальти), Жереми Доку, Йошко Гвардиол. Также был зафиксирован автогол в исполнении Даики Хасиока. Таким образом «Манчестер Сити» набрал 73 очка.

В 33-м туре чемпионата Англии фиаско потерпели «Арсенал» и «Ливерпуль» — главные конкуренты «Ман Сити» в битве за титул.

«Ливерпуль» — «Арсенал» globallookpress.com

На втором месте АПЛ идёт «Арсенал», который на своем поле проиграл «Астон Вилле» (0:2), а третья команда чемпионата «Ливерпуль» с минимальным счётом уступил «Кристал Пэлас» (0:1). Оба клуба аккумулировали по 71 пункту.

Еврокубки

Добившись успеха «Астон Вилла» набрала 63 очка, а вот «Тоттенхэм» с активом в 60 очков проиграл «Ньюкаслу» (0:4).

На данный момент «шпоры» занимают 5 место, которое может дать право сыграть в Лиге Европы.

Зона вылета

В зоне вылета всё осталось без изменений, 18 место в АПЛ занимает «Лутон», который набрал 25 очков. От спасительной 17 строчки команда отстаёт всего на 1 пункт. В рамках минувшего игрового дня «шляпники» проиграли «Манчестер Сити» (1:5).

Ниже расположился «Бёрнли», который набрал 20 пунктов. В минувшем туре команда сыграла в результативную ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Фанаты «Арсенал» globallookpress.com

Замыкает турнирную таблицу в АПЛ «Шеффилд Юнайтед», у которого 16 очков. Последнюю игру коллектив проиграл «Брентфорду» (0:2).

Тур №34

Матч следующего тура пройдёт в усечённом формате 20 и 21 апреля.

В субботу, 20 апреля свой матч проведёт «Арсенал» против «Вулверхэмптона». А 21 апреля в игру вступит «Ливерпуль», который сразится с «Фулхэмом».

Все прогнозы на АПЛ

До окончания сезона нас ожидают ещё несколько суперматчей, которые могут повлиять на положение команд в битве за чемпионство: «Арсенал» — «Челси» (23 апреля), «Тоттенхэм» — «Арсенал» (28 апреля), «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (5 мая), «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (12 мая), «Астон Вилла» — «Ливерпуль» (13 мая), «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (14 мая).