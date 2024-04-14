«Краснодар-2» и «Новосибирск» сыграли вничью, «Ротор» не смог победить «Чайку»

Фрагмент матча «Краснодар-2» — «Новосибирск» Фото: fcnsk.com
«Родина-2» разгромила на своем поле «Муром» — 5:2.
За московскую команду забивали Максим Данилин, Данила Шилов, Матвей Бурлаков, Виталий Соломаха, Никита Голдобин.
В составе «Мурома» отличились Илья Азявин, Ильнур Габдуллин.
«Металлург» Липецк выиграл дома у «Уфы» — 1:0.
Единственный мяч на 14-й минуте забил Артем Максимчук.
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«Краснодар-2» и лидер «Новосибирск» сыграли вничью со счетом 1:1.
На 70-й минуте Дмитрий Редькович вывел гостей вперед, бычки смогли отыграться незадолго до финального свистка усилиями Георгия Арутюняна.
«Челябинск» и «Велес» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
«Ротор» на своем поле не смог сломить сопротивление «Чайки» — 0:0.