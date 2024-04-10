Кейн: Матч с «Арсеналом» был непростым

Нападающий мюнхенской «Баварии»прокомментировал ничью в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (2:2).

«Это была непростая игра. "Арсенал" — действительно хорошая команда. Они сейчас лидируют в Премьер-лиге, поэтому временами нам приходилось трудиться. Но это хороший результат, и, надеюсь, мы сможем изменить ситуацию дома.

Никогда не радуешься, когда не выигрываешь, но "Арсенал" дома показал, что они действительно сильная команда, поэтому мы воспринимаем ничью как должное. Наши болельщики могут помочь нам изменить ситуацию в свою пользу.

Мы сделали небольшой шаг, и на следующей неделе нас ждёт большая игра. Впереди ещё долгий путь», — сказал Кейн Amazon Prime.

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Ответная игра пройдет 17 апреля в Мюнхене.