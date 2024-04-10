ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Чернышов«Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью
    Все новости спорта

    Кейн: Матч с «Арсеналом» был непростым

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария АПЛ Футбол Англии Арсенал Лига чемпионов
    Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал ничью в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (2:2).

    Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн

    «Это была непростая игра. "Арсенал" — действительно хорошая команда. Они сейчас лидируют в Премьер-лиге, поэтому временами нам приходилось трудиться. Но это хороший результат, и, надеюсь, мы сможем изменить ситуацию дома.

    Никогда не радуешься, когда не выигрываешь, но "Арсенал" дома показал, что они действительно сильная команда, поэтому мы воспринимаем ничью как должное. Наши болельщики могут помочь нам изменить ситуацию в свою пользу.

    Мы сделали небольшой шаг, и на следующей неделе нас ждёт большая игра. Впереди ещё долгий путь», — сказал Кейн Amazon Prime.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Ответная игра пройдет 17 апреля в Мюнхене.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли ПСЖ с «Барселоной»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Огорчит ли «Атлетико» «Дортмунд»?
  • «Атлетико» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бенфика — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры