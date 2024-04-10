Гасперини: Клопп — исключительный тренер

Главный тренерподелился ожиданиями от первого матча св четвертьфинале Лиги Европы.

«Ливерпуль всегда очень последователен. Они привыкли всегда играть с предельной концентрацией и интенсивностью, на очень высоких скоростях. Мы должны правильно подойти к этой игре, ведь нам придется соревноваться с сильнейшими.

Команды Клоппа всегда обладали своей спецификой. Это уже было видно в "Боруссии", а затем в "Ливерпуле", где он ознаменовал эпоху и выиграл Лигу чемпионов. Команды Клоппа впечатляют. Он счастлив, когда его игроки пробегают больше, чем другие. Именно это характеризует его команду. Он исключительный специалист», — цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

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«Ливерпуль» и «Аталанта» сойдутся 11 апреля, а стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.