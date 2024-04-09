ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе
  • 18:40
    • Сафиуллин разгромно уступил Джоковичу на «мастерсе» в Монте-Карло
    Все новости спорта

    Кержаков считает, что в случае победы «Зенита» в матче с «Краснодаром» борьба за чемпионство закончится

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит
    Известный в прошлом российский футболист Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит» в РПЛ.

    Александр Кержаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кержаков

    «Если "Зенит" победит в матче с "Краснодаром", борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться. Не думаю, что "Краснодар" сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если "Зенит" не добьётся победы, то интрига немного затянется, однако всё равно я не сомневаюсь в их чемпионстве.

    Я с уважением отношусь к "Краснодару", сейчас с тренером Мусаевым они показали, что готовы играть в атаку. Но матч с "Пари НН" показал их проблемы, всё-таки три мяча пропустили. Это серьёзный звонок. "Зенит" помощнее по составу и поопытнее в чемпионской гонке», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

    Матч лидеров чемпионата России состоится уже в субботу, 13 апреля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли англичане взять Мадрид?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?
  • «Арсенал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справится ли ПСЖ с «Барселоной»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.51
  • Прогноз на матч Монтеррей — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Попырин — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры