Кержаков считает, что в случае победы «Зенита» в матче с «Краснодаром» борьба за чемпионство закончится

Известный в прошлом российский футболистподелился ожиданиями от матчав РПЛ.

«Если "Зенит" победит в матче с "Краснодаром", борьба за чемпионство закончится. При другом результате она будет продолжаться. Не думаю, что "Краснодар" сможет выиграть этот матч, я сомневаюсь. Но и если "Зенит" не добьётся победы, то интрига немного затянется, однако всё равно я не сомневаюсь в их чемпионстве.

Я с уважением отношусь к "Краснодару", сейчас с тренером Мусаевым они показали, что готовы играть в атаку. Но матч с "Пари НН" показал их проблемы, всё-таки три мяча пропустили. Это серьёзный звонок. "Зенит" помощнее по составу и поопытнее в чемпионской гонке», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Матч лидеров чемпионата России состоится уже в субботу, 13 апреля.