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    Шерки: Не поеду в Саудовскую Аравию даже если мне будут платить 600 млн. евро в день

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    Нападающий «Лиона» Райан Шерки поделился мыслями о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

    Райан Шерки
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    Райан Шерки

    «Переезд в Саудовскую Аравию далек, далек, далек, далек от моих мыслей. Они могут платить мне хоть 600 миллионов евро в день, я туда не поеду. Я хочу играть в Европе, получать удовольствие здесь, а дальше посмотрим.

    В будущем, конечно, я мог бы там сыграть. Это мусульманская страна. Эти вещи важны для меня. В конце моей карьеры мы увидим, где будет саудовская лига», — цитирует Шерки So Foot.

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    • Напомним, что действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025-го года. «Лион» может продать Шерки предстоящим летом. В нынешнем сезоне футболист провел 26 матчей за «львов» в Лиге 1, забил гол и сделал 4 голевые передачи.

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