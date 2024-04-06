Шерки: Не поеду в Саудовскую Аравию даже если мне будут платить 600 млн. евро в день

Нападающийподелился мыслями о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

«Переезд в Саудовскую Аравию далек, далек, далек, далек от моих мыслей. Они могут платить мне хоть 600 миллионов евро в день, я туда не поеду. Я хочу играть в Европе, получать удовольствие здесь, а дальше посмотрим.

В будущем, конечно, я мог бы там сыграть. Это мусульманская страна. Эти вещи важны для меня. В конце моей карьеры мы увидим, где будет саудовская лига», — цитирует Шерки So Foot.

Напомним, что действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025-го года. «Лион» может продать Шерки предстоящим летом. В нынешнем сезоне футболист провел 26 матчей за «львов» в Лиге 1, забил гол и сделал 4 голевые передачи.