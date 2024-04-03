Лига 1. ПСЖ спокойно движется к победе в сезоне

Изменения в турнирной таблице
В верхней части турнирной таблицы Лиги 1 как и прежде осталось без изменений. Перестановки коснулись зоны вылета, группу аутсайдеров покинул «Нант», поднявшись с 16 на 14 место. Его место в опасной зоне занял «Лорьян» (16 место).
Улучшил положение в чемпионате «Монпелье», коллектив взлетел на одну позицию вверх и расположился на 13 месте. Потерял два места «Гавр», заняв 15 строчку в Лиге 1.
Лига чемпионов
Французская Лига 1 по итогам сезона 2023/2024 сможет делегировать в Лигу чемпионов три команды. На 1 месте идёт ПСЖ, парижане стремятся к титулу чемпиона страны.
«Пари Сен-Жермен» выиграл во втором матче подряд, обыграв в 27 туре лиги «Марсель» (2:0).
За победителей голами отметились Витор Феррейра и Гонсалу Рамуш. Таким образом ПСЖ набрал 62 очка.
На 2 месте идёт «Брест» с активом в 50 баллов. Команда сильно отстала от лидера, однако смогла выиграть у «Лорьяна» (1:0).
Замыкает лигочемпионскую тройку «Монако», которые аккумулировали 49 баллов. Монегаски разгромили «Метц» на его же поле (5:2).
Лига Европы и лига конференций
Дальше в таблице идёт «Лилль», который занимает место, которое даёт возможность сыграть в Лиге Европы. «Доги» в рамках минувшего игрового дня одержали победу над «Лансом» (2:1) и набрали 46 очков.
«Ницца» занимает позицию, которая даёт возможность поучаствовать в квалификации Лиги конференций. «Орлята» проиграли на своём поле «Нанту» (1:2). На данный момент «Ницца» заработала 43 очка.
Тур № 28
Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 5 по 7 апреля.
Лидер Лиги 1 ПСЖ дома сыграет против «Клермона», игра запланирована на 6 апреля.
Также стоит обратить внимание на матчи «Лилль» — «Марсель», «Брест» — «Метц» и «Монако-Ренн».