ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лига 1. ПСЖ спокойно движется к победе в сезоне

    Итоги 27-го тура чемпионата Франции по футболу

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Анже Брест Клермон Ланс Лилль Лион Лорьян Марсель Монако Монпелье Нант Ницца Осер ПСЖ Реймс Ренн Страсбург Труа Тулуза
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клинсманн Январские джокеры. Шесть зимних аренд, определивших сезоны для клубов АПЛ «Реал» — «Барселона»Что смотреть в апреле: Четвертьфиналы Лиги чемпионов, Эль-Класико и миланское дерби Кевин Де БрейнеДе Брейне, Кейн, Гризманн и еще семь звезд, которые могут уехать в МЛС
    Все новости спорта
    «Марсель» — ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель» — ПСЖ
    Французский чемпионат выходит на финишную прямую, командам осталось сыграть 7 туров. Близок к победе и титулу чемпиона ПСЖ, в ближайших преследователях: «Брест» и «Монако».

    Изменения в турнирной таблице

    В верхней части турнирной таблицы Лиги 1 как и прежде осталось без изменений. Перестановки коснулись зоны вылета, группу аутсайдеров покинул «Нант», поднявшись с 16 на 14 место. Его место в опасной зоне занял «Лорьян» (16 место).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Улучшил положение в чемпионате «Монпелье», коллектив взлетел на одну позицию вверх и расположился на 13 месте. Потерял два места «Гавр», заняв 15 строчку в Лиге 1.

    Лига чемпионов

    Французская Лига 1 по итогам сезона 2023/2024 сможет делегировать в Лигу чемпионов три команды. На 1 месте идёт ПСЖ, парижане стремятся к титулу чемпиона страны.
    «Пари Сен-Жермен» выиграл во втором матче подряд, обыграв в 27 туре лиги «Марсель» (2:0).

    За победителей голами отметились Витор Феррейра и Гонсалу Рамуш. Таким образом ПСЖ набрал 62 очка.

    На 2 месте идёт «Брест» с активом в 50 баллов. Команда сильно отстала от лидера, однако смогла выиграть у «Лорьяна» (1:0).

    «Гавр» — «Монако»
    globallookpress.com

    Замыкает лигочемпионскую тройку «Монако», которые аккумулировали 49 баллов. Монегаски разгромили «Метц» на его же поле (5:2).

    Лига Европы и лига конференций

    Дальше в таблице идёт «Лилль», который занимает место, которое даёт возможность сыграть в Лиге Европы. «Доги» в рамках минувшего игрового дня одержали победу над «Лансом» (2:1) и набрали 46 очков.

  • «Ман Сити» на заметку: «Ювентус», «Марсель» и еще пять клубов, вылетавших из-за нарушения правил
  • Вспоминаем примеры вылета крупных команд из высших дивизионов из-за различных нарушений правил
  • 27/03/2024

    • «Ницца» занимает позицию, которая даёт возможность поучаствовать в квалификации Лиги конференций. «Орлята» проиграли на своём поле «Нанту» (1:2). На данный момент «Ницца» заработала 43 очка.

    Тур № 28

    Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 5 по 7 апреля.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Лидер Лиги 1 ПСЖ дома сыграет против «Клермона», игра запланирована на 6 апреля.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Также стоит обратить внимание на матчи «Лилль» — «Марсель», «Брест» — «Метц» и «Монако-Ренн».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.99
  • Прогноз на матч Пюник — Ширак
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры