Лига 1. ПСЖ спокойно движется к победе в сезоне

Французский чемпионат выходит на финишную прямую, командам осталось сыграть 7 туров. Близок к победе и титулу чемпиона ПСЖ, в ближайших преследователях: «Брест» и «Монако».

Изменения в турнирной таблице

В верхней части турнирной таблицы Лиги 1 как и прежде осталось без изменений. Перестановки коснулись зоны вылета, группу аутсайдеров покинул «Нант», поднявшись с 16 на 14 место. Его место в опасной зоне занял «Лорьян» (16 место).

Календарь и таблица Лиги 1

Улучшил положение в чемпионате «Монпелье», коллектив взлетел на одну позицию вверх и расположился на 13 месте. Потерял два места «Гавр», заняв 15 строчку в Лиге 1.

Лига чемпионов

Французская Лига 1 по итогам сезона 2023/2024 сможет делегировать в Лигу чемпионов три команды. На 1 месте идёт ПСЖ, парижане стремятся к титулу чемпиона страны.

«Пари Сен-Жермен» выиграл во втором матче подряд, обыграв в 27 туре лиги «Марсель» (2:0).

За победителей голами отметились Витор Феррейра и Гонсалу Рамуш. Таким образом ПСЖ набрал 62 очка.

На 2 месте идёт «Брест» с активом в 50 баллов. Команда сильно отстала от лидера, однако смогла выиграть у «Лорьяна» (1:0).

«Гавр» — «Монако» globallookpress.com

Замыкает лигочемпионскую тройку «Монако», которые аккумулировали 49 баллов. Монегаски разгромили «Метц» на его же поле (5:2).

Лига Европы и лига конференций

Дальше в таблице идёт «Лилль», который занимает место, которое даёт возможность сыграть в Лиге Европы. «Доги» в рамках минувшего игрового дня одержали победу над «Лансом» (2:1) и набрали 46 очков.

«Ницца» занимает позицию, которая даёт возможность поучаствовать в квалификации Лиги конференций. «Орлята» проиграли на своём поле «Нанту» (1:2). На данный момент «Ницца» заработала 43 очка.

Тур № 28

Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 5 по 7 апреля.

Лидер Лиги 1 ПСЖ дома сыграет против «Клермона», игра запланирована на 6 апреля.

Все прогнозы на Лигу 1

Также стоит обратить внимание на матчи «Лилль» — «Марсель», «Брест» — «Метц» и «Монако-Ренн».