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    Тренер Испании о ничьей с Бразилией: Мы были намного лучше во всех линиях и компонентах игры

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Испании Футбол Испании Сборная Бразилии
    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ничейном результате национальной команды в товарищеском матче с Бразилией (3:3).

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «Мы были намного лучше во всех линиях и компонентах игры. Я счастлив и доволен превосходством, которое мы показали в матче с Бразилией. Здесь нет проходных матчей. Мы играем очень престижно, и это нормально. Есть требования, и я ценю, что они выполняются.

    Я горжусь этими игроками. Мне очень тяжело при выборе состава на игру и это очень хорошо. В этих двух матчах мы извлекли много положительных моментов, которые дают нам информацию для размышления», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

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