Тренер Испании о ничьей с Бразилией: Мы были намного лучше во всех линиях и компонентах игры

Главный тренер сборной Испаниивысказался о ничейном результате национальной команды в товарищеском матче с Бразилией (3:3).

«Мы были намного лучше во всех линиях и компонентах игры. Я счастлив и доволен превосходством, которое мы показали в матче с Бразилией. Здесь нет проходных матчей. Мы играем очень престижно, и это нормально. Есть требования, и я ценю, что они выполняются.

Я горжусь этими игроками. Мне очень тяжело при выборе состава на игру и это очень хорошо. В этих двух матчах мы извлекли много положительных моментов, которые дают нам информацию для размышления», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Напомним, что в 1-м контрольном матче сборная Испании уступила Колумбии со счетом 0:1.