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    «Ювентус» интересуется форвардом «Шахтера»

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    Туринский «Ювентус» летом 2024 года намерен подписать форварда «Шахтера» и сборной Украины Даниила Сикана. Об этом информирует Tuttosport.

    Даниил Сикан
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    Даниил Сикан

    Сообщается, что особый интерес у специалистов туринского клуба вызывает матч сборной Украины с национальной командой Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта в рамках квалификации Евро-2024. Выступление Сикана на международном турнире будет одним из ключевых факторов в принятии решения о подписании форварда.

    В нынешнем сезоне Сикан сыграл 29 встреч за «Шахтер», забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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    «Ювентус» после 29 матчей идет на 3-й строчке в таблице Серии А, набрав 59 очков.

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