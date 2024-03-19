«Ювентус» интересуется форвардом «Шахтера»

Даниил Сикан Фото: globallookpress.com
Сообщается, что особый интерес у специалистов туринского клуба вызывает матч сборной Украины с национальной командой Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта в рамках квалификации Евро-2024. Выступление Сикана на международном турнире будет одним из ключевых факторов в принятии решения о подписании форварда.
В нынешнем сезоне Сикан сыграл 29 встреч за «Шахтер», забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
«Ювентус» после 29 матчей идет на 3-й строчке в таблице Серии А, набрав 59 очков.