«Ювентус» интересуется форвардом «Шахтера»

Туринскийлетом 2024 года намерен подписать форвардаи сборной Украины. Об этом информирует Tuttosport

Сообщается, что особый интерес у специалистов туринского клуба вызывает матч сборной Украины с национальной командой Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта в рамках квалификации Евро-2024. Выступление Сикана на международном турнире будет одним из ключевых факторов в принятии решения о подписании форварда.

В нынешнем сезоне Сикан сыграл 29 встреч за «Шахтер», забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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«Ювентус» после 29 матчей идет на 3-й строчке в таблице Серии А, набрав 59 очков.