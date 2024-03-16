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    Миранчук вошел в тройку самых дорогих футболистов постсоветского пространства в Серии А

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    Интернет-портал Transfermarkt представил очередное обновление самых дорогих футболистов из стран бывшего СНГ, играющих в итальянской Серии А.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    На первом месте находится грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. Следом за ним расположился хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский. Замыкает тройку полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

    Топ-10 самых дорогих игроков Серии А из стран постсоветского пространства:
    • 1. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия — € 80 млн).
    • 2. Руслан Малиновский («Дженоа», Украина — € 10 млн).
    • 3. Алексей Миранчук («Аталанта», Россия — € 9 млн).
    • 4. Генрих Мхитарян («Интер», Армения — € 6 млн).
    • 5. Эльдор Шомуродов («Кальяри», Узбекистан — € 5 млн).
    • 6. Саба Сазонов («Торино», Грузия — € 3 млн).
    • 7. Гвидас Гинейтис («Торино», Литва — € 2 млн).
    • 8. Виктор Коваленко («Эмполи», Украина — € 1,7 млн).
    • 9. Георгий Квернадзе («Фрозиноне», Грузия — € 800 тыс.).
    • 10. Саба Гогличидзе («Эмполи», Грузия — € 300 тыс.).
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