Полузащитник «Ман Сити»: Команда сделала именно то, чего от нас хотел тренер

Полузащитниквысказался о победе своей команды в матче 1/4 финала Кубка Англии с(2:0).

«Я доволен выступлением команды и самим собой — я стремлюсь к своей лучшей форме. Я думаю, что становлюсь все лучше и лучше. Команда сделала именно то, чего от нас хотел тренер, и забила несколько красивых голов.

Мы контролировали ситуацию, но всегда нужно быть осторожным с их контратаками — у них есть несколько быстрых игроков, которые хотят забежать сзади. Не то чтобы им сегодня дали шанс сделать так уж много», — приводит слова Доку The Guardian.

В результате победы над «Ньюкаслом» «горожане» прошли в 1/2 финала Кубка Англии, а «сороки» завершили свое выступление на турнире.

В нынешнем сезоне Доку провел 27 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.