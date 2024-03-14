Де Брёйне пропустит мартовские матчи сборной Бельгии

Полузащитник «Манчестер Сити»не сыграет в ближайших товарищеских матчах сборной Бельгии.

По словам главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско, Де Брёйне не приедет в расположение национальной команды из-за небольшого повреждения.

«В последних матчах у него были небольшие проблемы с пахом.

Вчера я говорил с врачом и с Кевином, после чего мы пришли к выводу, что риск слишком велик», — сказал Тедеско.

Сборная Бельгии 23 марта проведет товарищеский матч с Ирландией, а 26-го встретится с Англией.

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 бельгийцы сыграют с командами Словакии, Румынии и с одним из победителей квалификации (Босния / Украина — Израиль / Исландия).