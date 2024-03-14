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    Де Брёйне пропустит мартовские матчи сборной Бельгии

    Футбол Сборная Бельгии Сборная Англии Футбол Англии Товарищеские матчи Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не сыграет в ближайших товарищеских матчах сборной Бельгии.

    Кевин Де Брёйне
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    Кевин Де Брёйне

    По словам главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско, Де Брёйне не приедет в расположение национальной команды из-за небольшого повреждения.

    «В последних матчах у него были небольшие проблемы с пахом.

    Вчера я говорил с врачом и с Кевином, после чего мы пришли к выводу, что риск слишком велик», — сказал Тедеско.

    Сборная Бельгии 23 марта проведет товарищеский матч с Ирландией, а 26-го встретится с Англией.

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