Симеоне о матче с «Интером»: Концентрация — это ключ к успеху, кто покажет ее, выиграет противостояние

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Мы не сможем спрятаться, словом не помочь делу. Завтра нас ждёт важный матч с прекрасным соперником. Я доверяю своей команде, своим футболистам. Знаю, что завтра они проведут отличный матч.

Концентрация — это ключ к успеху. Это матч, требующий высочайшей концентрации. Тот, кто покажет её, выиграет противостояние», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, что 1-й матч между «Атлетико» и «Интером» завершился победой итальянской команды со счетом 1:0.

Ответная игра между этими командами состоится 13-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.