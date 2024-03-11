Лига 1. ПСЖ вновь теряет очки, однако лидерство — нет

«Пари Сен-Жермен» третий матч подряд не может выиграть в чемпионате Франции, однако потерянные очки не влияют на положение команды в турнирной таблице. ПСЖ по-прежнему лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя — команду «Брест» на 10 очков.

Изменения в турнирной таблице

В верхней части турнирной таблицы Лиги 1 произошло лишь одно изменение. «Ланс» поднялся на пятое еврокубковое место, сместив с этой позиции «Ниццу».

На три строчки вверх поднялись «Гавр» и «Монпелье», которые расположились на 12 и 13 местах соответственно.

Вниз по турнирной таблице скатились «Страсбург», «Лорьян» и «Нант», которые потеряли по две позиции. На данный момент эти команды занимают 14, 15 и 16 места в Лиге 1.

Календарь и таблица Лиги 1

Стоит отметить, что зону вылета удалось покинуть «Монпелье», а его место в группе аутсайдеров занял «Нант».

Вне конкуренции

ПСЖ может себе позволить расслабиться на финише сезона. В последних трёх турах чемпионата Франции парижане трижды сыграли вничью.

В 25-м туре турнира «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Реймсом» (2:2). До этого разошёлся миром с «Монако» (0:0) и обменялся голами с «Ренном» (1:1). Таким образом ПСЖ набрал 56 очков за 9 туров до окончания чемпионата.

Места в Лиге чемпионов

ПСЖ наверняка добьется своего и выиграет титул чемпиона Франции, а вместе с ним получит путёвку в Лигу чемпионов.

В главный еврокубок УЕФА метит «Брест», который занимает 2 место во французском первенстве, у команды в активе 46 набранных очков.

«Ланс» — «Брест» globallookpress.com

В минувшем туре Лиги 1 футболисты «Бреста» потерпели минимальное поражение от «Ланса» (0:1).

На третьем месте расположился «Монако» с активом в 45 пунктов. «Монегаски» добились победы в 25-м туре, переиграв «Страсбург» (1:0).

Лига Европы и Лига конференций

На данный момент сразу две команды набрали по 42 очка: речь о «Лилле» и «Лансе».

По дополнительным показателям выше расположился «Лилль», который сейчас занимает 4 место. Эта позиция дает право сыграть в Лиге Европы сезона 2024/2025. В 25-м туре чемпионата «доги» сыграли вничью с «Ренном» (2:2).

На 5 строчку турнира поднялся «Ланс», который с минимальным счетом переиграл «Брест» (1:0). Единственный и победный гол в составе «кроваво-золотых» забил Рубен Агилар.

Тур № 26

Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдет с 15 по 17 марта.

В воскресенье, 17 марта состоится центральный матч 26 тура: «Брест» примет «Лилль».

Все прогнозы на Лигу 1

Лидер Лиги 1 ПСЖ отправится на гостевую игру против «Монпелье». Эта встреча запланирована на 17 марта.