«Лилль» и «Маккаби» добыли крупные победы в матчах Лиги конференций

Завершились два первых матча 1/8 финала Лиги конференций.

В Греции местный «Олимпиакос» без шансов уступил израильскому «Маккаби» со счетом 1:4. В составе победителей дублем отметился Эран Захави, еще по голу на счету Идо Шахара и Дора Переца. За хозяев забил Аюб Эль-Кааби.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Олимпиакос — Маккаби Т-А 1:4 Голы: 0:1 Эран Захави (5'), 0:2 Идо Шахар (9'), 1:2 Айюб Эль-Кааби (13'), 1:3 Эран Захави (30'), 1:4 Дор Перец (74') Олимпиакос: Александрос Пасхалакис, Родинеи, Панайотис Рецос, Давид Карму, Франсиско Ортега, Сантьяго Эссе, Франциско Мачадо (Георгиос Масурас, 67'), Костас Фортунис (Стеван Йоветич, 77'), Андре Орта (Висенте Иборра, 84'), Даниэл Поденсе (Жоау Карвалью, 77'), Айюб Эль-Кааби (Юссеф Эль-Араби, 84') Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Рой Ревиво, Энрик Саборит, Идан Начмиас, Эран Захави (Дор Давид Тургеман, 77'), Дор Перец, Габи Каниховски (Эйял Голаса, 81'), Йорис ван Оверем (Эден Карзев, 77'), Идо Шахар, Милсон (Офир Давидзада, 81'), Ошер Давида (Дан Битон, 68') Предупреждения: Габи Каниховски (20'), Идо Шахар (38'), Рои Мишпати (57'), Рой Ревиво (84'), Висенте Иборра (90 + 2')

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В еще одной игре французский «Лилль» на выезде разгромил австрийский «Штурм» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Джонатан Дэвид, который оформил дубль, и Эдон Жегрова.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Штурм — Лилль 0:3 Голы: 0:1 Джонатан Дэвид (28'), 0:2 Джонатан Дэвид (51'), 0:3 Эдон Жегрова (71') Штурм: Витезслав Ярош, Юсуф Газибегович, Давид Аффенгрубер, Грегори Вютрих, Давид Шнегг, Йон Горенц-Станкович, Димитри Лавале (Штефан Хирлендер, 64'), Манприт Саркария (William Boving, 43'), Томи Хорват (Макс Джонстон, 77'), Отар Китеишвили (Шимон Влодарчик, 64'), Мика Биерет (Amady Camara, 64') Лилль: Люка Шевалье, Алешандро Рибейро, Лени Йоро, Тьяго Сантос, Хакон-Арнар Харальдссон (Реми Кабелла, 64'), Эдон Жегрова (Joffrey Bazie, 76'), Бенжамен Андре, Айюб Буадди, Джонатан Дэвид (Юсуф Язиджи, 64'), Анхель Гомес (Ишем Ферра, 81'), Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 64') Предупреждения: Грегори Вютрих (69'), Айюб Буадди (74')

Ответные поединки состоятся 14-го марта.