Составы команд:
«Спортинг»: Франко Израэль, Йерри Юсте Ст., Усман Дьоманде, Матеус Рейс, Рикарду Эсгаю, Мортен Юльманн, Дэниел Браганса, Нуну Сантуш, Маркус Эдвардс, Виктор Дьёкереш, Педро Гонсалвес.
«Аталанта»: Адемола Лукман, Шарль Де Кетеларе, Марио Пашалич, Митчел Баккер, Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Ханс Хатебур, Зеад Колашинац, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Хуан Муссо.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Аталанта» — «Спортинг» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Аталанта» со счетом 1:2.
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